2024-01-18 10:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆشکی باکینگهام بڵاویکردەوە، چارلزی سێیەم پادشای بەریتانیا هەفتەی داهاتوو بە مەبەستی وەرگرتنی چارەسەی هەڵاوسانی پرۆستات رەوانەی نەخۆشخانە دەکرێت.…

