2024-01-18 11:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دژی هێرشە مووشەکییەکەی سەر هەولێر، خۆپیشاندان لە شاری دهۆک دەستیپێکرد. کەمێک پێش ئێستا لە شاری دهۆک، هاوڵاتییان بە…

