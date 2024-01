2024-01-18 12:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکایەتیی شارەوانی سلێمانی تیمی جوڵاو_ی بۆ لادانی سەرپێچی و زیادەڕەوی لەسەر شەقام و شۆستەکان پێکهێنا. سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی…

The post شارەوانیی سلێمانی تیمێکی بۆ لادانی زیادەڕەویی پێکهێنا appeared first on Esta Media Network.