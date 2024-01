2024-01-18 12:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای ئەوەی هاوڵاتییەک لە سنووری قەزای ماوەت وێنەی خۆی لەکاتی راوکردنی ئاژەڵی کێوی بڵاوکردەوە، دەستگیرکرا. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی دارستان…

