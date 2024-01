2024-01-18 13:30:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ تەرمی هاوڵاتییەک لە شاری کەرکوک دۆزرایەوە، ئەوەش دوای ئەوەی لە دوێنێوە بێسەروشوێنبوو. برایەکەی کوژراوەکە رایگەیاند، براکەی بە…

