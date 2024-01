2024-01-18 15:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری رێكخراوی تەندروستیی جیهانی داوا لە وڵاتان دەكەن ئامادەسازی بكەن بۆ رووبەڕووبوونەوی پەتای X ئامادەبكەن. تیدرۆس ئەدهانۆم گیبریسۆس،…

The post تەندروستیی جیهانی بۆ وڵاتان: خۆتان بۆ ڤایرۆسی X ئامادەبكەن appeared first on Esta Media Network.