2024-01-18 17:10:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە گەڕەكێكی شاری كەركوك ماتۆڕسوارێك تەقەی لە ژنێك كرد و گیانیلەدەستدا. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە شاری كەركوك…

The post كەركوك.. تەقە لە ژنێك كرا و گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.