2024-01-18 18:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری نەوتی عێراق رایگەیاند، “گرژی و ئاڵۆزییەکانی دەریای سوور کاریگەری لەسەر هەناردەی نەوتی عێراق نەبووە”. حەیان عەبدولغەنی، وەزیری…

