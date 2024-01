2024-01-18 20:15:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی كۆیە رایگەیاند، لە سێ رووداوی هاتوچۆدا لەسەر رێگای نێوان كۆیە – هەولێر نۆ كەس برینداربوون .…

