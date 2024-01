2024-01-18 22:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر دەنگۆی داخستنی فڕۆكەخانەكە رەتدەكاتەوە و رایدەگەیەنێت، “گەشتەكانی هاتن و چوون بەردەوامە. بەپێی راگەیەندراوێكی فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیی…

