2024-01-19 00:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەناڵێكی میدیایی نوێ لە هەرێمی کوردستان دەستی بە پەخش كرد كە بەوتەی بەرپرسانی كەناڵەكە دامەزراوەیەكی سەربەخۆ و هاوچەرخە.…

The post كەناڵێكی میدیایی نوێی كوردی دەستی بە پەخش كرد appeared first on Esta Media Network.