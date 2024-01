2024-01-19 00:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی خولی پێنجەمی پەرلەمانی كوردستان رایدەگەیەنێت، حكومەتی عێراق نووسراوێكی ئاراستەی حكومەتی هەرێم كردووە و داوای میلاكات و لیستی…

The post نووسراوێكی نهێنی حكومەتی عێراق لەبارەی مووچەخۆرانی هەرێمەوە ئاشكرادەكرێت appeared first on Esta Media Network.