2024-01-19 10:10:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی هاوپەیمانیی فەتح رایدەگەیەنێت، چوارچێوەی ھەماھەنگی بە یەكگرتوویی دەمێنێتەوە و بەم نزیكانە سەرۆكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەڵدەبژێردرێت. ھادی…

The post هادی عامری: بەم نزیكانە سەرۆكی ئەنجومەنی نوێنەران هەڵدەبژێردرێت appeared first on Esta Media Network.