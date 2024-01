2024-01-19 11:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی ئاگاداری سەرجەم شۆفێران دەكات كە لە رۆژی سێشەممە 23ی 1ی 2024 كاتژمێر 10:00ی سەر لە…

The post هاتوچۆی سلێمانی: كامێرا جێگیرەكان دەخرێنەكار و خێرایی تۆماردەکەن appeared first on Esta Media Network.