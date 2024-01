2024-01-19 16:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی كۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەكانی عێراق رایدەگەیەنێت، “گەرەنتی هەڵبژاردنێكی شەفاف لە هەرێمی كوردستان دەدەین”. جومانە غەلای وتەبێژی كۆمسیۆنی…

The post وتەبێژی كۆمسیۆن: گەرەنتی هەڵبژاردنێكی شەفاف لە هەرێمی كوردستان دەدەین appeared first on Esta Media Network.