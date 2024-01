2024-01-19 18:05:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ناوخۆی عێراق هەڕەشەی لێپرسینەوە لەو کەسانە دەکات کە دوای بردنەوەی عێراق لە ژاپۆن، تەقەیان کردووە. ئەمڕۆ هەینی،…

The post دوای سەرکەوتنی عێراق بەسەر ژاپۆندا، وەزارەتی ناوخۆی عێراق هۆشداری دەدات appeared first on Esta Media Network.