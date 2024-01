2024-01-19 18:05:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بۆ چوارەمین رۆژی دوای هێرشە مووشەکییەکەی سەر هەولێر، گەران بۆ دۆزینەوەی تەرمی دایەنی منداڵەکەی پێشڕەو دزەیی بەردەوامە. بەڕێوەبەرایەتیی…

