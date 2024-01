2024-01-19 19:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سنووری ناحیەی وارماوا، سێ تۆمەتبار دەستگیرکران و دەستبەسەر چەند ئامێرێکی دۆزینەوەی شوێنەواردا گیرا. لە راگەیاندراوێکی ئاسایشی شارەزووردا…

The post لە سنووری شارەزوور سێ تۆمەتبار دەستگیرکران appeared first on Esta Media Network.