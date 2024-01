2024-01-19 20:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەبەشێکی ئەو وڵاتە ئەوروپییانەی باڵیۆزخانەی ئێرانیان تێدایە، کوردانی تاراوگە خۆپیشاندان دژی هێرشەکەی سەر هەولێر ئەنجامدەدەن. کۆنفدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی…

