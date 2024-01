2024-01-19 23:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەڵمانیا بە پەسەندکردنی یاسایەک، مەرجەکانی وەرگرتنی رەگەزنامە ئاسان دەکات. ئەمڕۆ هەینی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەڵمانیا پەسەندکردنی یاسایەکی راگەیاند کە…

