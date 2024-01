2024-01-20 11:05:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەشوهەوای ئەمڕۆ و سبەی سەقامگیر دەبێت و بەپێی پێشبینییەكانیش لە ناوەڕاستی ئەم هەفتەیەوە شەپۆلێكی بارانبارین روو لە ناوچەكە…

