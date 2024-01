2024-01-20 12:15:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسی هەواڵی سانای سوری بڵاویکردەوە، بەیانی ئەمڕۆ هێرشێک کرایە سەر یەکەیەکی نیشتەجێبوون لەناو دیمەشق و بە قسەی روانگەی…

