2024-01-20 16:45:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پەروەردەی هەرێم داوا لە بەرێوەبەری خوێندنگەکان دەکات سبەینێ سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر هەولێر بکەن. لە راگەیەندراوەکەی ئالان حەمەسەعید…

