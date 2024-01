2024-01-20 16:45:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ جوتیارێک لە سنووری گوندی قەمبەری سەر بە شارەدێی سێگردکان لەکاتی کێڵانی زەوییەکەی تراکتۆرەکەی وەرگەڕا و بەهۆیەوە…

