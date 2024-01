2024-01-20 17:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ بۆ پێنجەمین رۆژ لەسەریەک گەڕان بەدوای تەرمی کارگوزارەکەی ماڵی پێشڕەو دزەیی بەردەوام بوو و نەتوانرا بدۆزرێتەوە. ئەمڕۆ…

The post تا ئێستا تەرمی کارگوزارەکەی ماڵی پێشڕەو دزەیی نەدۆزراوەتەوە appeared first on Esta Media Network.