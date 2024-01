2024-01-20 22:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای ئەوەی ئێوارەی ئەمڕۆ لەبەردەم نەخۆشخانەی نەسڕی شاری كەركوك بەهۆی لێپرسینەوە لەگەڵی، شۆفێری ئۆتۆمبێلێك هێرشیكردە سەر كارمەندێكی پۆلیسی…

