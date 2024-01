2024-01-20 23:55:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانیی عێراق راگەیەندراوێكی بڵاوكردووەتەوە و تێیدا ئاماژە بۆ ئەوە كراوە كە ئامادەكارییەكان بۆ دابەشكردنی سەبەتەی خۆراك لە…

The post وەزارەتی بازرگانی ئامادەكارییەكانی بۆ دابەشكردنی سەبەتەی خۆراك لە مانگی رەمەزاندا دەستپێكرد appeared first on Esta Media Network.