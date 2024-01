2024-01-20 23:55:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، تا یاسای بودجە لە ئەنجومەنی نوێنەران هەمواردەكرێتەوە مانگانە بڕە پارەیەك بۆ مووچەی مووچەخۆرانی…

The post دڵنیایی بە مووچەخۆرانی هەرێمی كوردستان دەدرێت appeared first on Esta Media Network.