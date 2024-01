2024-01-21 11:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هەولێر و دهۆك لەمڕۆوە وەرزی دووەمی خوێندن دەستپێدەكات، لە بەشێك لە خوێندنگاكانی سلێمانی و هەڵەبجەش دەست بە…

The post لە یەك كاتدا وەرزی یەكەم و دووەمی خوێندن لە هەرێم دەستپێدەكات appeared first on Esta Media Network.