2024-01-21 11:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسی پێشبینی دەستپێکی شەپۆلێکی بارانبارین و سەرما دەکات کە کاریگەری لەسەر ناوچە جیاوازەکانی عێراق دەبێت و پێشبینیش دەکرێت…

The post بارانبارین و دابەزینی پلەی گەرمی لە سبەینێوە دەست پێدەکات appeared first on Esta Media Network.