2024-01-21 12:10:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەدهەم بارزانی رایدەگەیەنێت، شەوکەت حەسکۆ بەرپرسی پاسەوانەکانی رەوان بارزانی لە زیندانی دەسەڵاتی هەولێر گیانیلەدەستدا. ئەدهەم بارزانی کەسایەتی و…

The post ئەدهەم بارزانی: شەوکەت حسکۆ لە زیندانی دەسەڵاتی هەولێر گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.