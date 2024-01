2024-01-21 12:10:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فڕۆکەیەکی بچوک لەو جۆرەی بە فڕۆکەی چاتەر ناسراوە شەش سەرنشینی هەڵگرتبوو، کاتێک بەسەر ئاسمانی ئەفغانستاندا دەفڕی، دیارنەما، دواتریش…

The post فڕۆکەیەکی روسی بە شەش سەرنشینەوە لە ئاسمانی ئەفغانستاندا دیارنەما appeared first on Esta Media Network.