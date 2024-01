2024-01-21 13:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر سكاڵای هاوڵاتییەك تۆمەتبارێك دەستگیركرا و دەستگیرا بەسەر ئۆتۆمبێلێكی دزراودا. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی رایگەیاند، دوای ئەوەی هاوڵاتییەك…

The post ئۆتۆمبێلێكی دزراو دەستی بەسەرداگیرا appeared first on Esta Media Network.