2024-01-21 13:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كارگەی دەرمانی سامەرا رایدەگەیەنێت، 135 دەرمان و پێداویستیی پزیشكی بەرهەمدەهێنێت و ئامادەیە بۆ بەرزكردنەوەی ژمارەیان بۆ 350 دەرمان.…

