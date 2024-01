2024-01-21 18:55:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بەرگریی بەریتانیا رایگەیاند،”514 ملیۆن دۆلار بۆ نوێکردنەوەی سیستمێکی مووشەکی کە ئێستا هێزی دەریایی شاهانە بەکاریدەهێنێت بۆ خستنەخوارەوەی…

The post بەریتانیا سیستمی مووشەکی هێزە دەریاییەکانی لە دەریای سووردا نوێدەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.