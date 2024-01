2024-01-21 21:30:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیرانی هەرێم رایدەگەیەنێت، لە سلێمانی، ساڵی 2023 زیاتر لە 50 پڕۆژە لە هەشت سێكتەری جیاوازدا بە…

The post قوباد تاڵەبانی: ئامانجمانە ساڵی 2024 و ساڵەكانی داهاتووش سلێمانی هەر بە پێشەنگی بمێنێتەوە appeared first on Esta Media Network.