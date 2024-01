2024-01-21 23:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەولێر رایدەگەیەنێت، لە 48 كاتژمێری داهاتوو رێگای كاتیی دەربەندی گۆمەسپان تەواودەبێت و بۆ شۆفێران دەتوانن ئەو رێگایە…

