2024-01-21 23:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

د. لەتیف رەشید سەرۆك كۆماری عێراق لە بەغداد پێشوازیكرد لە محەمەد شیاع سودانی سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران و باس…

The post سەرۆك كۆمار و سەرۆك وەزیرانی عێراق جەختیان لە چارەسەركردنی كێشەكانی نێوان ھەرێم و بەغداد كردەوە appeared first on Esta Media Network.