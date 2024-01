2024-01-22 09:10:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆبوونەوەی رابردووی ئەنجومەنی نوێنەران دەخرێتە بەردەم دادگای باڵای فیدڕاڵی و ئەگەری هەڵوەشاندنەوەی هەیە. سۆزان مەنسور ئەندامی فراکسیۆنی یەکێتیی…

The post هەڵبژاردنی سەرۆکی ئەنجومەنی نو‌ێنەران لەبەردەم دوو ئەگەردا ماوەتەوە appeared first on Esta Media Network.