2024-01-22 15:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ماوەی چەند رۆژێکە نرخی دۆلار لە بازاڕەکانی هەرێم و عێراق روو لە دابەزینە، ئەمڕۆش نرخی 100 دۆلاری ئەمریکی…

The post نرخی 100 دۆلار بۆ خوار 151 هەزار دینار دابەزی appeared first on Esta Media Network.