2024-01-22 15:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، بەهۆی نوێکردنەوەی سیستمی دەرهێنانی مۆڵەتی شۆفێری، داوا لە هاوڵاتییان دەکەین رۆژی چوارشەممە…

The post راگەیەندراوێک لە وەزارەتی ناوخۆوە لەبارەی مۆڵەتی شۆفێرییەوە appeared first on Esta Media Network.