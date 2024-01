2024-01-22 15:25:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی دیوانی چاودێریی دارایی عێراق، تەواوبوونی وردبینی بۆ ناوی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانی راگەیاند و جەختی لەسەر بەردەوامی کارەکان…

