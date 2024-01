2024-01-22 17:55:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رۆژنامەی نیویۆرک تایمز بڵاویکردەوە، کاربەدەستە ئەمریکییەکان ترسیان لەوە هەیە، لە ئەگەری زیادبوونی فشار و هێرشەکان بۆ سەر…

The post کاربەدەستە ئەمریکییەکان ترسیان لە هەڵگیرسانی جەنگی ناوچەیی هەیە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست appeared first on Esta Media Network.