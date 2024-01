2024-01-22 19:55:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چاوەڕوان دەكرێت لە رۆژی چوارشەممەوە شۆفێری شەمەندەفەرەكانی ئەڵمانیا مانگرتنی سەرتاسەری دەستپێبكەن بەهۆی نیگەرانییان لە كرێ و كاتژمێری كاركردن.…

