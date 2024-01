2024-01-22 19:55:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرمانگەی کۆنتڕۆڵکردنی سەروەت و سامانی دەرەکی سەر بە وەزارەتی گەنجینەی ئەمەریکا، هێڵی ئاسمانی عێراقی “فلای بەغداد” و بەڕێوەبەرەکەی…

The post ئەمریکا سزای بەسەر چەند کەسایەتییەکی عێراقیدا سەپاند appeared first on Esta Media Network.