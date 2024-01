2024-01-22 21:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سەر رێگای گوندی کواشێ لە سنووری دهۆک، بە هۆی رووداوێکی هاتوچۆوە کەسێک گیانیلەدەستدا. ئازاد تەها، وتەبێژی هاتوچۆی…

The post لە رووداوێکی هاتوچۆدا لە سنووری دهۆک کەسێک گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.