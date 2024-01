2024-01-22 21:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سلێمانی دایکێک بە یەکجار سێ منداڵی بوو، تەندروستیی سەرجەمیان جێگیرە. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی تەندروستیی سلێمانی بڵاویکردەوە، لەنەخۆشخانەی منداڵبوونی…

