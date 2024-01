2024-01-23 10:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەماوەی چەند رۆژی رابردوودا پڕۆسەی خوێندن لە زۆرێک لە خوێندنگەکانی سەنتەری سلێمانی و قەزاو ناحیەکانی دەوروبەری دەستیان پێکردووەتەوە…

