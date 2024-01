2024-01-23 13:40:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەدوای حەوت رۆژ لە کارکردن تیمەکانی بەرگریی شارستانیی هەولێر گەڕان و پشکنینەکانیان لە ماڵی پێشڕەو دزەیی راگرت. کاروان…

The post گەڕان و پشکنین لەناو دار و پەردوی ماڵی پێشڕەو دزەیی راگیرا appeared first on Esta Media Network.