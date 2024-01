2024-01-23 14:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانی عێراق رایگەیاند، پلانێکی باش بۆ بەشەخۆراک دانراوە و بەشەخۆراکی تەواوی ساڵی 2024 دابینکراوە و لە باشترین…

